بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير المستشار العمالي بالأردن طلعت محمد السيد: أشار فيه إلى أنّه بالتنسيق والاتفاق بين الحكومتين الأردنيّة والمصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس الجاري، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ.





وتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين من أمس الجمعة واليوم السبت وغدا الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف اعتبارًا من صباح يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.





وفي نفس السياق أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أنه تم شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته مستشفى الأمير حمزة برفقة زميله المشتبه بإصابته بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية شفاء المصاب، كاشفا أن الفحوصات أكدت عدم إصابة أي شخص خالطهم المصاب بالفيروس، مؤكدًا بذلك خلو الأردن من الفيروس.





وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، وليد عبد الرازق أحمد، أن حكومة المملكة العربية السعودية، قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، من الساعة الحادية عشر من صباح الأحد الموافق 15 مارس الجاري، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.





وسوف تقوم وزارتي الصحة والداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى بالمملكة، ذوات العلاقة بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من الآن.





وفي نفس السياق أشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن إصابة 14 حالة جديدة ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل المملكة 86 حالة منها 38 ذكورًا و48 إناثًا، من بينهم 33 سعوديا، و53 من غير السعوديين منهم "48 مصريا، واثنين من البحرين، وأمريكي، ولبناني وبنجلاديشي"، وتعافى منهم حالة واحدة ولله الحمد، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل.





وكشف مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا في تقرير للمستشار العمالي مجدي سيد حسنين، عن أنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بمنع الخروج نهائيا من المنازل وفرض عقوبات علي المخالفين، أعلن الشعب الإيطالي الحداد الرسمي وقاموا بعزف الموسيقى والنشيد الوطني لبلادهم من البلكونات الخاصة بهم لمحاربة الملل، وشددت الشرطة بمنع أي مواطن من النزول للشارع وطبقت الغرامات الفورية بمنتهي الحزم، وأصدرت نموذجا صادرًا من وزارة الداخلية لابد أن يحمله كل مواطن يسير في الطريق، يحدد وجهته واسمه وعنوانه وسبب نزوله للشارع عدا ذلك يطبق عليه القانون فورا.

ووفقا لبيان وزارة الصحة الإيطالية بلغ إجمالي الإصابات 15112 حالة، والوفيات 1016 حالة.