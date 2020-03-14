صباح النصر على الكورونا.. هكذا غرد ساويرس على تويتر

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة حث فيها المتابعين على التفاؤل للانتصار على كورونا.
حيث علق قائلًا: "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل والسعادة رغم أنف المرض والجو السيئ ويا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الإقتصاد و السياحةً خاصة من تبعات هذه الأزمة!".
ويذكر أن 2020 بدأت بمشاكل عالمية واحتمال حدوث حرب عالمية ثالثة وأعقبها فيروس كورونا الذي انتشر فى الصين وقتل الآلاف وتصدر لدول العالم ولم تنته مآساته حتى يومنا هذا ، وجاء بعدها العاصفة الترابية التى حلت بالسودان ثم العراق ثم وصلت لمصر أمس الخميس ودمرت المنازل وتسببت فى حادث قطار.