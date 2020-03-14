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رياضة

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

السبت 14/مارس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي، تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور بشكل نهائي ،ورفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي فكرة التخلي عن أي لاعب من عناصر الخبرة والإبقاء عليهم حتى أخر فترة لهم بالملاعب .

وكشف مصدر خاص أن الخطيب كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالحصول على توقيع الثلاثي بعد أن نجح الخطيب في الحصول على موافقات مبدئية منهم، ويرى رئيس النادي أن لاعب مثل أحمد فتحي لا يمكن تعويضه بسهولة في هذا التوقيت الصعب التي تعاني فيه الرياضة المصرية من غياب المواهب ومعه وليد سليمان بجانب إخلاصهم برفقة حسام عاشور للنادي.

وقال المصدر إن أحمد فتحي سوف يتم التجديد له لمدة عامين ووضعه في الفئة الأولى بحيث يحصل على 9 ملايين جنيه في الموسم مع التجديد لوليد سليمان وحسام عاشور لمدة موسم واحد ووضعهم ضمن الفئة الأولي أيضًا.

 

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