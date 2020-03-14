الإدارة العامة للمرور تعلن استمرار إغلاق بعض الطرق وتعطل أعلى الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، استمرار إغلاق بعض الطرق لوجود تجمعات مياه بها.













الطرق المغلقة حتى الآن هي الزعفرانة اتجاه السويس، والصحراوي الشرقي من بني سويف حتى المنيا، وعيون موسي اتجاه شرم الشيخ، وطريق الكريمات، وطريق العين السخنة، ومحور الضبعة الكليو ١٧٥ اتجاه مطروح، وطريق الفيوم لازال التحويلة، ولازال التحويلة علي الطريق الدائري.





كما أشارت مصادر أمنية إلي أنه ما زال وجود كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس علي الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي مما أدى إلى انهيار بطول ٧٠ مترا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي بارتفاع ١٨ مترا وبعده ٥٠٠ متر اتجاه المعادي الجهة اليسري ٦٠ مترا طول في ٧ أمتار ارتفاع، لافتة إلى أن البديل تحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.



