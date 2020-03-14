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حوادث

الإدارة العامة للمرور تعلن استمرار إغلاق بعض الطرق وتعطل أعلى الدائري

السبت 14/مارس/2020 - 11:35 ص
إغلاق بعض الطرق
إغلاق بعض الطرق
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، استمرار إغلاق بعض الطرق لوجود تجمعات مياه بها. 



الطرق المغلقة حتى الآن هي الزعفرانة اتجاه السويس، والصحراوي الشرقي من بني سويف حتى المنيا، وعيون موسي اتجاه شرم الشيخ، وطريق الكريمات، وطريق العين السخنة، ومحور الضبعة الكليو ١٧٥ اتجاه مطروح، وطريق الفيوم لازال التحويلة، ولازال التحويلة علي الطريق الدائري.

كما أشارت مصادر أمنية إلي أنه ما زال وجود كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس علي الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي مما أدى إلى انهيار بطول ٧٠ مترا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف اتجاه المعادي بارتفاع ١٨ مترا وبعده ٥٠٠ متر اتجاه المعادي الجهة اليسري ٦٠ مترا طول في ٧ أمتار ارتفاع، لافتة إلى أن البديل تحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي. 

وعلى الطريق الدائري بعد أبراج سما اتجاه منطقة معمار المرشدي بطول ٥٠٠ متر تم الغلق لوجود تجمع مياه ويتم سحب المياه بواسطة سيارات الشفط والخدمات المرورية متواجدة واللافتات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق.
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