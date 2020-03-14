أرقام الاغاثة في الطقس السيئ .. النجدة والمرور والطوارئ بالقاهرة والجيزة.. خدمات

يقدم موقع صدى البلد خدمة تقديم أرقام الهاتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.

















وخصصت وزارة الداخلية رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.





- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- مرور أكتوبر 38355532

- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- الحماية المدنية بالجيزة 37610258





وكثفت وزارة الداخلية تواجدها المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر .





وجرى نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.





كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق .