نجيب ساويرس يطالب الحكومة بوضع خطة للاقتصاد والسياحة





وقال نجيب ساويرس من خلال تغريدته "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل و السعادة رغم أنف المرض و الجو السيئ".





وأضاف "ساويرس": "و يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الإقتصاد و السياحةً خاصة من تبعات هذه الأزمة !".

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر أمس الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة يسخر فيها من الأحداث والكوارث المتتالية فى عام 2020.





وكتب فى التغريدة قائلاَ: "هاه ناوية على إيه النهارده؟ بكلم 2020 طبعًا".

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 14, 2020

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومة المصرية بوضع خطة لدعم الاقتصاد والسياحة بتغريدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".