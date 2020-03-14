AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نجيب ساويرس يطالب الحكومة بوضع خطة للاقتصاد والسياحة

السبت 14/مارس/2020 - 12:05 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
شروق حمدى
طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومة المصرية بوضع خطة لدعم الاقتصاد والسياحة بتغريدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقال نجيب ساويرس من خلال تغريدته "صباح النصر على الكورونا والتفاؤل و السعادة رغم أنف المرض و الجو السيئ".

وأضاف "ساويرس": "و يا ريت الحكومة تساعدنا بخطة لدعم الإقتصاد و السياحةً خاصة من تبعات هذه الأزمة !".
 
يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر أمس الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة يسخر فيها من الأحداث والكوارث المتتالية فى عام 2020.

وكتب فى التغريدة قائلاَ: "هاه ناوية على إيه النهارده؟ بكلم 2020 طبعًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس يذكر إنجازات الرئيس الراحل حسني مبارك.. شاهد

نجيب ساويرس عن انتشار كورونا: قعدة البيت هتطول

مزعلاكم في إيه.. نجيب ساويرس يدافع عن بنت الجيران ورايحين نسهر ويرد على هاني شاكر

بعد 5 أيام.. نجيب ساويرس يكشف سبب غيابه عن عزاء الرئيس حسني مبارك

نجيب ساويرس عن كورونا: مش هنوقف الحياة عشان فيروس

ناوية على إيه .. نجيب ساويرس يسخر من 2020

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

ظهرت بـ التايجر.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

دعاء انتهاء المطر.. 4 كلمات حرص عليها رسول الله

حكم الحلف على الطعام وقت الغضب.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

حميات نجع حمادي تكشف حقيقة وفاة سيدة أبوتشت بـ كورونا

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض لا يزال ساريا.. اشتر نيسان صني 2020 nissan sunny واحصل علي واحدة مجانا.. صور

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني