الإسماعيلي يقترب من تحقيق ثالث لقب مصري في البطولة العربية.. تفاصيل

يستعد فريق الإسماعيلى لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام فريق الرجاء المغربى، فى إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، غدًا الأحد، فى تمام التاسعة مساءً بالمغرب.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت بالإسماعيلية، انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد، ويحتاج الإسماعيلى لتحقيق نتيجة تعادل أو فوز حتى يصعد للدور النهائى من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الإسماعيلى والرجاء، الفائز من مباراة الشباب والاتحاد السعودي.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق البطولة العربية، فى ظل موقفه السيئ بمنافسات بطولة الدورى، وخروجه من بطولة كأس مصر للنسخة الحالية، من دور الـ١٦ بعد هزيمته من بيراميدز، وبالتالى ستكون البطولة العربية فرصته الأخيرة لمصالحة جماهيره، وإعادة البطولات التى غابت لفترة طويلة عن فريق الإسماعيلى من جديد.

ونجح فريقا الزمالك والأهلى مسبقًا فى التتويج بالبطولة العربية، وفى حالة تتويج الإسماعيلى بالبطولة، سيكون ثالث فريق مصرى ينجح فى التتويج بالبطولة .

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تاريخ الفرق المصرية بالبطولة العربية، وماذا قدموا، على النحو التالى :-

تاريخ بداية البطولة العربية

تأسست البطولة العربية في عام 1981، وقد أقيمت البطولة إلى جانب البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس السوبر العربي طوال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، وبعد ذلك اندمجت البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس السوبر العربي مع كأس الأبطال في عام 2002 .

حققت الأندية السعودية أكبر عدد من ألقاب هذه البطولة، حيث حققت ثمانية ألقاب، بفرق مختلفة وصل عددهم 19 فريقًا، سبعة منهم حقق اللقب أكثر من مرة، منذ اندماج البطولة مع كأس الكؤوس .

ويعتبر فريق وفاق سطيف الجزائري فقط، هو من نجح في تحقيق ألقاب متتالية، بعد تتويجه بلقب البطولة موسم 2007 و2008 .

ويظل فريق الترجي التونسي هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات، برصيد ثلاثة ألقاب،وبطل النسخة الماضية هو النجم الساحلي التونسي الذي فاز بلقبه الأول في الموسم الماضى .

تاريخ الفرق المصرية فى البطولة العربية

منذ موسم 2006، لم تنجح الفرق المصرية فى تقديم مستويات مميزة، وفشلت فى العبور للأدوار النهائية من البطولة العربية، حتى ظهر الإسماعيلى بالنسخة الحالية بالأضافة لفريق الاتحاد السكندرى الذى نجح فى الوصول للدور ربع النهائى ولكنه خرج على يد الإسماعيلى الذى انتزع منه بطاقة التأهل للدور نصف النهائى .

لقب ووصافة للأهلى

نجح فريق الأهلى فى التتويج بلقب وحيد للبطولة العربية عام 1996، أمام فريق الرجاء البيضاوى المغربى بنتيجة ثلاث أهداف لهدف ، وكانت بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري عام 1996 هي النسخة الثانية عشر منذ استحداث البطولة عام 1982، وفاز بها الأهلي، وانطلقت البطولة من 4 سبتمبر إلى 15 سبتمبر 1996، فى مصر .

وحصد الأهلى المركز الثانى في عام 1997، بعد هزيمته من فريق الأفريقي التونسي، في البطولة العربية التى استضفتها تونس، وحصد الأفريقي أول لقب له فى تاريخ البطولة العربية .

لقب وحيد للزمالك

حقق فريق الزمالك لقبه الوحيد في البطولة العربية فى موسم 2003، على أرضه ووسط جماهيره بعد فوزه على فريق الكويت الكويتى بهدفين لهدف .

وصافة لفريق إنبى

حصد فريق إنبى المركز الثانى فى البطولة العربية عام 2006، بعد هزيمته من فريق الرجاء البيضاوى المغربي بثلاث أهداف لهدف .

وصافة للإسماعيلى

حصد الإسماعيلى المركز الثانى فى البطولة العربية مرة واحدة فقط في تاريخه من أصل 4 مشاركات له، وتعتبر هذه المشاركة الخامسة للدراويش، وكان ذلك فى موسم 2004 وهزم في المباراة النهائية أمام فريق الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل السلبى بين الفريقين بدون أهداف.