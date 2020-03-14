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أخبار البلد

استمرار انتشار فرق الطوارئ.. النقل: انتظام الحركة بجميع خطوط السكك الحديدية والمترو

السبت 14/مارس/2020 - 01:17 م
قطار سكة حديد
قطار سكة حديد
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أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل اليوم، السبت، استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والسويس وسفاجا والغردقة ونويبع، واستمرار غلق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية.


وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم، انتظام حركة الملاحة النيلية واستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري لإزالة آثار الأمطار من الطرق، واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.


وقال بيان الوزارة  إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يتلقى على مدار الساعة تقارير من جميع الجهات التابعة ومن مركز الأزمات بالوزارة عن انتظام الحركة بجميع الجهات ووسائل المواصلات التابعة، وعن استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من جميع المحطات وتقديم جميع التسهيلات للركاب واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من  فيروس كورونا، مع ضرورة تواجد مسئولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة، وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات واستمرار رفع حالة الاستعداد بالموانئ البحرية.
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