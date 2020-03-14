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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 01:28 م
جانب من تعقيم المترو
جانب من تعقيم المترو والسكة الحديد
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تواصل هيئتا السكة الحديد ومترو الأنفاق جهودهما لمواجهة الأمطار وتعقيم القطارات والمحطات للتأكد من انتظام الحركة في المرفقين.

وكانت قطاعات وهيئات وزارة النقل قد اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير  والتوعية  واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

ففي السكة الحديد واصلت الهيئة، وفيرر ملصقات التوعية الخاصة بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهتة  في المحطات مع استمرار  ندوات التوعية  للعاملين  عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته بالاضافة الى تطهير و تعقيم القطارات بعد كل رحلة و التطهير  المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب  واستمرار  ارتداء  العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات ، كما قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري  لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار  ارتداء  العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.
        
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع  درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية  والتنسيق  المستمر  مع وزارة الصحة  والحجر الطبي  لفحص السياح  والركاب  وأطقم السفن والاتوبيسات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة  لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ  وتطهير صالات الوصول والسفر في المنافذ البرية  والبحرية مع  استمرار  ارتداء  العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.
لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور
لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور
لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور
لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور
لمواجهة كورونا.. استمرار عمليات التعقيم بالسكة الحديد والمترو.. صور
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