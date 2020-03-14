AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف بن شرقي على أعتاب الدوري التركي بعد تألقه مع الزمالك

السبت 14/مارس/2020 - 01:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المغربي أشرف بن شرقي لاعب خط الوسط الهجومي لفريق الزمالك، للانتقال إلى الدوري التركي بعد تألقه اللافت في الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلا عن تقارير تركية أن نادي طرابزون سبور أصبح يراقب بن شرقى بعد إعجابه بمستواه في الفترة الأخيرة تمهيدا لبدء مفاوضات التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقاد أشرف بن شرق فريقه الزمالك للتتويج بلقب السوبر الإفريقي، بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب الترجي التونسي.

وعاد المغربي المتألق في وقت وجيز لقيادة فريقه للتأهل على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدا مع الرجاء المغربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف بن شرقي ينشر صورا جديدة له في الأهرامات

عزمى مجاهد يطالب لاعبي الزمالك بخوض السوبر الإفريقي بروح 30 يونيو

الرابعة يا زمالك.. خبراء عن السوبر الأفريقي: الأبيض سيفوز بروح 30 يونيو

أول فريق عربي يهنئ الزمالك على الفوز بالسوبر الأفريقي

خالد الغندور: «بن شرقي أد كهربا 18 ألف مرة»

خاص | متصدر الدوري التركي مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك

ترشيحاتنا

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

وانقضى الشتاء.. الأرصاد تعلن: انتهاء جميع الموجات الجوية غير المستقرة بالبلاد

موعد زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ظهرت بـ التايجر.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

بسبب كورونا.. مشاجرة شرسة بين سيدتين داخل صيدلية

بسبب إطلاق الشائعات.. رواد مواقع التواصل يهاجمون جمال عيد

AdvertisementS

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

رسميا.. تأجيل لقاء الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية لأجل غير مسمى

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

الإسماعيلي يقترب من تحقيق ثالث لقب مصري في البطولة العربية.. تفاصيل

صلاح ينجو من الفيروس.. أشهر 10 رياضيين أصيبوا بـ كورونا

أول رد فعل من ليفربول على احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي

بكار ونبيل دونجا في حسابات الأهلي

الصحافة الإنجليزية تشن هجوما حادا على كلوب بعد انتقاده لـ أتلتيكو مدريد

رضا عبدالعال: عفت نصار أكتر لاعب بيكرهني في الزمالك.. فيديو

قبل مواجهتي الأهلي والزمالك بـ إفريقيا.. المغرب تعلن إيقاف جميع البطولات بسبب كورونا

أخبار الرياضة.. 7 قرارات صادمة من الفيفا.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن الزمالك وينتقد تريزيجيه ومورينيو .. وظهور أول حالة كورونا بالدوري الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. منة فضالى تتحدى سوء الطقس بهذه الإطلالة

جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور

مكياج جذاب وتسريحة شعر غير تقليدية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار