أشرف بن شرقي على أعتاب الدوري التركي بعد تألقه مع الزمالك





وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلا عن تقارير تركية أن نادي طرابزون سبور أصبح يراقب بن شرقى بعد إعجابه بمستواه في الفترة الأخيرة تمهيدا لبدء مفاوضات التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وقاد أشرف بن شرق فريقه الزمالك للتتويج بلقب السوبر الإفريقي، بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب الترجي التونسي.





وعاد المغربي المتألق في وقت وجيز لقيادة فريقه للتأهل على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدا مع الرجاء المغربي.

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المغربي أشرف بن شرقي لاعب خط الوسط الهجومي لفريق الزمالك، للانتقال إلى الدوري التركي بعد تألقه اللافت في الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.