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رياضة

رسميا.. تأجيل الدوري السعودي ووقف الأنشطة الرياضية بالمملكة بسبب الكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودية، منذ قليل، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".

وكتب الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل  على حسابه على "تويتر": جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالى أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وأضاف أول وزير للرياضة في السعودية "وتزامنًا مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظًا على سلامة الجميع".

و نشرت وزارة الرياضة السعودية بيانا تعلن فيه تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات.


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