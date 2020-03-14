طبيب بـ برشلونة متهم بالاعتداء الجنسي على فتاة بـ كامب نو

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إخصائي العلاج الطبيعي السابق في برشلونة، متهم بالاعتداء الجنسي على إحدى العاملات في النادي.





وقعت الأحداث وفقًا لما أوردته أوراق القضية، في 2016 داخل مرافق كامب نو، بين أخصائي العلاج الطبيعي السابق في النادي وإحدى العاملات بـ برشلونة.





بدأت الجلسة الشفوية لمحاكمة إخصائي العلاج الطبيعي، وفقًا لما أوردته شبكة "El Periódico de Catalunya" الإسبانية، والمقربة من نادي برشلونة وأندية مقاطعة كتالونيا.





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وحسب ما جاء في التقارير، أن النيابة تطالب بالسجن 7 سنوات لإخصائي العلاج الطبيعي المتهم بالاعتداء على إحدى العاملات في النادي، ولكن شركة التأمين التابعة لنادي برشلونة مسؤولة مدنيًا عن تحمل التعويض للمتهم.





ويزعم مكتب المدعي العام، إلى فرض حظر على المتهم، وست سنوات من المراقبة، ودفع تعويض للمرأة بقيمة 100 ألف يورو.





التقارير الإسبانية، أفادت أن المحاكمة كانت يجب أن تبدأ خلال الأسبوع المقبل، ولكن كل شيء يشير إلى تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت ذاته أنهى برشلونة العقد مع إخصائي العلاج الطبيعي بعدما تبين إدانته في الواقعة.





ووفقًا لما أوردته "El Periódico"، فإن إخصائي العلاج الطبيعي يُدعى خاومي، في ديسمبر 2016 كانت تعاني إحدى العاملات في النادي من آلام تقلص في العنق، وذهبت إليه في العيادة داخل النادي، ولكن شيئًا فشيء، اعتدى خاومي على العاملة جنسيًا، قبل أن تفر هاربة منه.





تدعي المرأة أنه أساء إليها أيضًا، ولديها أدلة عديدة تُدين خاومي الذي لا تزال أثار يده على ملابس العاملة.