أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن إيقاف مسابقة الدوري.. هجوم عنيف على محمد صلاح.. بن شرقي على أعتاب الدوري التركي

أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودية، منذ قليل، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".









أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تأجيل لقاء العودة مع فريق الإسماعيلي ، في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر لها غدا، الأحد، بالمغرب.









استقرت لجنة التخطيط بالأهلي، تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور بشكل نهائي ،ورفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي فكرة التخلي عن أي لاعب من عناصر الخبرة والإبقاء عليهم حتى آخر فترة لهم بالملاعب .









أكد "كالوم هودسون أودي"، لاعب تشيلسي الإنجليزي، تحسن حالته الحالية، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.