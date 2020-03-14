أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن إيقاف مسابقة الدوري.. هجوم عنيف على محمد صلاح.. بن شرقي على أعتاب الدوري التركي
السبت 14/مارس/2020 - 03:39 م
عمرو الجنايني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
يعقد مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسة حاسمة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة اتخاذ قرار نهائي بتعليق الدورى الممتاز أو استكماله.
شن ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول، هجوما عنيفا على النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بسبب مستواه مع الفريق.
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المغربي أشرف بن شرقي لاعب خط الوسط الهجومي لفريق الزمالك، للانتقال إلى الدوري التركي بعد تألقه اللافت في الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.
شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة ١٩ من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودية، منذ قليل، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".
أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تأجيل لقاء العودة مع فريق الإسماعيلي، في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر لها غدا، الأحد، بالمغرب.
استقرت لجنة التخطيط بالأهلي، تجديد عقود الثلاثي أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور بشكل نهائي ،ورفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي فكرة التخلي عن أي لاعب من عناصر الخبرة والإبقاء عليهم حتى آخر فترة لهم بالملاعب .
أكد "كالوم هودسون أودي"، لاعب تشيلسي الإنجليزي، تحسن حالته الحالية، بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.