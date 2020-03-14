التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الابتدائي الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.





وقال وزير التربية والتعليم: كنا قد اعلنا انه في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة "في احوال الضرورة " سوف يتم اللجوء لهذا الموقع الالكتروني.









وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي ، فتستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة.





وقال وزير التربية والتعليم : أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني الابتدائي فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات.





وكان قد اعلن منذ قليل السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.