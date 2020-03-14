لا با كودجو يقود هجوم العين أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي

أعلن الجهاز الفني لنادي العين الإماراتي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإماراتي.

ويستضيف نادي الجزيرة نظيره العين، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة مباريات الأسبوع التاسع عشر، في مباراة مذاعة عبر قناتي ابوظبي الرياضية ودبي الرياضية.





وجاء تشكيل نادي العين للمباراة على النحو التالي:





في حراسة المرمى: خالد عيسى.





في خط الدفاع: محمد شاكر، عبدالله سالم، كايو كايندو وإسلام خان.





في خط الوسط: دجودجالك، بندر الأحبابي وأحمد برمان.





في خط الهجوم: لابا كودجو، محمد عبدالرحمن وتسوكاسا.





على الجانب الآخر، جاء تشكيل نادي الجزيرة، على النحو التالي:





في حراسة المرمى: علي حصيف.





في خط الدفاع: سالم راشد، خليفة الحمادي، كوسانوفيتش و عبدالله إدريس .

في خط الوسط: محمد العطاس، ثولاني سيريرو و خلفان مبارك.

في خط الهجوم: عمر عبدالرحمن، كينو وعلي مبخوت.





ويحتل نادي العين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 37 نقطة، فيما يدخل نادي الجزيرة اللقاء برصيد 33 نقطة محتلًا المركز الرابع.