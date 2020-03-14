بعد تألقه مع الزمالك.. هذا النادى يسعى لخطف أشرف بن شرقي من القلعة البيضاء

كشفت تقارير صحفية تركية ، اليوم عن رغبه نادي طرابزون سبور فى ضم اشرف بن شرقي نجم الزمالك ومنتخب المغرب.









وذكرت صحيفة yeniakit التركية ، ان طرابزون يسعي بقوة لإتمام صفقة اشرف بن شرقي بعد ظهوره الرائع مع نادي الزمالك فى الاونة الاخيرة.









وشددت الصحيفة ، علي ان النادي التركي يجهز ملف بن شرقي لضمه فى الميركاتو الصيفي.









ولعب اشرف بن شرقي مع الزمالك فى 21 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 .









وتوج اشرف بن شرقي ببطولات مع الزمالك فى اقل سنه وهي ، كأس مصر علي حساب بيراميدز ، والسوبر الافريقي فى الدوحة علي حساب الترجي التونسي ، ثم السوبر المحلي امام الاهلي فى الامارات ، من ضمن الاسباب فى الاطاحة بـ الترجي التونسي من دوري ابطال افريقيا .