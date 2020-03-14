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رياضة

بعد تألقه مع الزمالك.. هذا النادى يسعى لخطف أشرف بن شرقي من القلعة البيضاء

السبت 14/مارس/2020 - 06:16 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية تركية ، اليوم عن رغبه نادي طرابزون  سبور فى ضم اشرف بن شرقي نجم الزمالك ومنتخب المغرب.


وذكرت صحيفة yeniakit التركية ، ان طرابزون يسعي بقوة لإتمام صفقة اشرف بن شرقي بعد ظهوره الرائع مع نادي الزمالك فى الاونة الاخيرة.


وشددت الصحيفة ، علي ان النادي التركي يجهز ملف بن شرقي لضمه فى الميركاتو الصيفي.


ولعب اشرف بن شرقي مع الزمالك فى 21 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 .


وتوج اشرف بن شرقي ببطولات مع الزمالك فى اقل سنه وهي ، كأس مصر علي حساب بيراميدز ، والسوبر الافريقي فى الدوحة علي حساب الترجي التونسي ، ثم السوبر المحلي امام الاهلي فى الامارات ، من ضمن الاسباب فى الاطاحة بـ الترجي التونسي من دوري ابطال افريقيا .
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