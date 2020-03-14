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رياضة

جوميز يوجه رسالة للجماهير بسبب فيروس كورونا.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 06:56 م
جوميز
جوميز
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إسماعيل محمود

وجه الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، رسالة للجماهير، بشأن انتشار فيروس كورونا.


ونشر نادي الهلال السعودي فيديو ظهر فيه جوميز، والذي وجه رسالة للجماهير حول العالم قائلًا: مرحبا شباب، الأسد يتحدث.. أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس، لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم، وكلنا معًا.. نراكم لاحقًا، والمجد للأزرق."


يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد أصدرت قرارًا اليوم بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.


ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، متفوقًا على غريمه النصر صابح المركز الثاني بـ 46 نقطة.

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