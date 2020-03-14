رغم تفشي كورونا فى إيطاليا.. يوفنتوس يستهدف هالاند في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن يوفنتوس مازال يرغب في ضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي .





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن يوفنتوس مازال مهتما بالتعاقد مع هالاند ويسعي بقوة لضمه، علي الرغم من ان هناك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 75 مليون يورو.





وشددت الصحيفة، علي أن الشرط الجزائي المتواجد في عقد هالاند، لا يمكن تفعيله إلا في عام 2022، ويعد ذلك صدمة لعملاق ايطاليا ولكن يأمل يوفنتوس في استخدام علاقتهم القوية مع وكيله مينو رايولا.



