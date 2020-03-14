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رياضة

رغم تفشي كورونا فى إيطاليا.. يوفنتوس يستهدف هالاند في الميركاتو الصيفي

السبت 14/مارس/2020 - 08:25 م
إيرلينج هالاند بروسيا
إيرلينج هالاند بروسيا دورتموند
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حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن يوفنتوس مازال يرغب في ضم إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي .

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن يوفنتوس مازال مهتما بالتعاقد مع هالاند ويسعي بقوة لضمه، علي الرغم من ان هناك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

وشددت الصحيفة، علي أن الشرط الجزائي المتواجد في عقد هالاند، لا يمكن تفعيله إلا في عام 2022، ويعد ذلك صدمة لعملاق ايطاليا ولكن يأمل يوفنتوس في استخدام علاقتهم القوية مع وكيله مينو رايولا.

يذكر ان هالاند كان هدفا لـ يوفنتوس في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه انتقل إلى بوروسيا دورتموند.

وسجل هالاند صاحب الـ19 عاما ، 10 اهداف فى 8 مباريات مع فريقه وسالزبورج ، ثم 40 هدفا فى مختلف البطولات التي خاضها .

وانتقل هالاند إلى دورتموند مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى عمولة كبيرة لوكيله مينو رايولا، بنفس المقابل المادي.


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