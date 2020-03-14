الحكومة تنصح بالتوقف فورا عن تدخين الشيشة .. شاهد

طالب المتحدث باسم مجلس الوزراء بالامتناع التام عن تدخين الشيشة في المقاهي حيث أنه مصدر رئيسي وأساسي لانتشار فيروس كورونا





وأضاف

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي الذي يذاع على قناة صدى البلد ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بالنسبة للمقاهي أو غيره حيث أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في دول العالم ، ولكل حادث حديث.





وقال إن خطورة هذا المرض أنه لا يوجد له علاج حتى الآن وينتشر بسرعة كبيرة ، وطالب بتفادي أية تجمعات نهائيا.





وردا على إجازة الكليات العسكرية لمدة أسبوعين ، قال المتحدث باسم الحكومة أن لهم قواعد خاصة وستطبق الإجراءات الاحترازية بشأنهم من جانب مؤسساتهم.