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تعليم

لاحتواء انتشار كورونا.. مستشفيات جنوب الوادى تمنع زيارة المرضي والاكتفاء بمرافق واحد

السبت 14/مارس/2020 - 09:59 م
مستشفيات جامعية
مستشفيات جامعية
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يوسف رجب
أعلنت مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا، في بيان لها مساء اليوم السبت، منع زيارة مرضى الأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعية وذلك حتى إشعار آخر مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 أشار محمد يوسف أحمد، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، إلى أن القرار يأتي في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، و في ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى. 

و أضاف الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا، بأن القرار يأتي إعلاء لمصلحة المريض، ولمنع كافة الطرق التي قد تؤدي إلى انتشار المرض حال إصابة أي شخص به.

يذكر أن جامعة جنوب الوادى، اتخذت منذ عدة أيام، عن حزمة من القرارات في إطار الجهود المختلفة نحو مواجهة فيروس كورونا من بينها تكثيف ساعات الدراسة العملية ومحاولة الانتهاء من الدروس العملية قبل شهر رمضان ومراجعة خطط الكليات في إطار الوقاية والحماية والمتاح بالمخازن من منظفات ومطهرات.

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