وزير التعليم يحسم الجدل: الثانوية العامة لن يتم امتحانهم في المنزل .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة لن يتم امتحانهم في المنزل، موضحا أن الصف الأول والثاني الثانوي لدينا أدوات متعددة لإجراء امتحاناتهم بأشكال مختلفة.





وأضاف «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدراسة تم تعليقها أسبوعين فقط لهدف التجمعات وليس التعليم، مشيرا إلى أن كل المواد الدراسية متوفرة أون لاين للطلاب خلال الـ 48 ساعة القادمة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثانوي.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تعطيل الدراسة اسبوعين إجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر كان مخطط منذ فترة من قبل الحكومة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية.





ونوه إلى أن دورة انتشار الفيروسات لها منحنى معين تصل إليه ثم تتراجع مرة أخرى، ومصر تعمل على استباق الأحداث لمنع التجمهر بأعداد كبيرة حتى لا نصل ما وصل اليه إيطاليا، مناشدا المواطنين خاصة الطلاب بمنع اي تجمعات واتباع التعليمات دون اي استهتار.



