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محافظات

تكلفته تصل لـ مليار جنيه.. تفاصيل مشروع كوبرى كلابشة الجديد بأسوان.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 08:03 ص
مشروع كوبرى كلابشة
مشروع كوبرى كلابشة الجديد بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء خلال الفترة الحالية تنفيذ مشروعات عملاقة بما يؤهلها لإحداث طفرة غير مسبوقة فى العديد من القطاعات التنموية والحيوية .

ويلقي "صدى البلد" الضوء على محور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل في 8 معلومات نستعرضها على النحو التالى:

- سيساهم الكوبرى الجديد فى ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى .
- يصل طول الكوبرى الجديد إلى 23 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية وبعرض 7,5 متر لكل إتجاه .
- تصل تكلفته لـ مليار جنيه. 
يضم محور كلابشة الجديد 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبري أعلي نهر النيل – كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبرى الطريق الزراعى الشرقى ) و 5 كبارى و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف. 
- يهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .
تساهم المحاور الجديدة بكوبرى كلابشة فى حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف
- يهدف إنشاء الكوبرى إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل
- يساهم فى دعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو .

وأقرأ أيضًا :

تكلفته تصل لـ مليار جنيه.. تفاصيل مشروع كوبرى كلابشة الجديد بأسوان.. صور
تكلفته تصل لـ مليار جنيه.. تفاصيل مشروع كوبرى كلابشة الجديد بأسوان.. صور
تكلفته تصل لـ مليار جنيه.. تفاصيل مشروع كوبرى كلابشة الجديد بأسوان.. صور
تكلفته تصل لـ مليار جنيه.. تفاصيل مشروع كوبرى كلابشة الجديد بأسوان.. صور
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