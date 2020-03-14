AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعفاء العاملين بجامعة جنوب الوادى من التوقيع أثناء تعطيل الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا  بمنح العاملين بالقطاع التعليمي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة بالجامعة والممتدة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من غد الأحد 15 مارس وحتى الخميس 26 مارس وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس"كورونا " وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أفرداها وتقليل نسب الكثافة العددية فى المكاتب.


وأوضح رئيس الجامعة، بأنه بموجب هذا القرار سوف تعمل المكاتب الإدارية بمختلف كليات الجامعة بنصف طاقتها البشرية، حيث يتم تطبيق قرار الإعفاء من التوقيع على نصف العاملين بكل إدارة بالتناوب بما لا يخل بسير العمل بالقطاع التعليمى، ويتم تقسيم العمل على أن ياخذ نصف عدد العاملين منحة "الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت" والنصف الآخر" الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس" أي لكل منهم خمسة أيام منحه إعفاء من التوقيع. 

وأضاف غرباوى، يشترط ألا يتقدم غير المعفي بطلب إجازه في فترة تواجده بالعمل، كما يستثنى من هذا القرار  أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة. 

وفي ذات السياق أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى، حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ورفع درجة الاستعداد القصوى بها وإلغاء كافة الإجازات المقررة للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعمال ومنع الزيارات للمرضى، مع إصداره توجيهات حازمة للجميع بضرورة تكثيف تواجد رؤساء الأقسام الطبية وأعضاء هيئة التدريس داخل المستشفى لمباشرة سير العمل والتأكد من انتظامه من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الصحية على نحو من السرعة والدقة والكفاءة المطلوبة فى مثل تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.


إقـرأ أيضًا.. 
لاحتواء انتشار كورونا.. مستشفيات جنوب الوادى تمنع زيارة المرضي والاكتفاء بمرافق واحد
https://www.elbalad.news/4214339

توابع منخفض التنين.. انهيار منزل من طابقين دون وقوع أي خسائر بشرية بقنا
https://www.elbalad.news/4213895

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعطيل الدراسة أسبوعين .. قرارات مهمة من جامعة أسيوط بشأن العاملين

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. سر انهيار يسرا من البكاء .. فيديو

القبض على شخصين روجا شائعات عن فيروس كورونا

اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

مقفول بالمفتاح.. مرتضى منصور يكشف كواليس غلق نادى الزمالك

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

نجل قيادى بالجماعة.. انتحار عنصر إخواني من أعلى عقار بالسويس

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا