إعفاء العاملين بجامعة جنوب الوادى من التوقيع أثناء تعطيل الدراسة

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بمنح العاملين بالقطاع التعليمي إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعطيل الدراسة بالجامعة والممتدة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من غد الأحد 15 مارس وحتى الخميس 26 مارس وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس"كورونا " وحرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أفرداها وتقليل نسب الكثافة العددية فى المكاتب.









وأوضح رئيس الجامعة، بأنه بموجب هذا القرار سوف تعمل المكاتب الإدارية بمختلف كليات الجامعة بنصف طاقتها البشرية، حيث يتم تطبيق قرار الإعفاء من التوقيع على نصف العاملين بكل إدارة بالتناوب بما لا يخل بسير العمل بالقطاع التعليمى، ويتم تقسيم العمل على أن ياخذ نصف عدد العاملين منحة "الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت" والنصف الآخر" الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس" أي لكل منهم خمسة أيام منحه إعفاء من التوقيع.





وأضاف غرباوى، يشترط ألا يتقدم غير المعفي بطلب إجازه في فترة تواجده بالعمل، كما يستثنى من هذا القرار أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة.





وفي ذات السياق أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى، حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ورفع درجة الاستعداد القصوى بها وإلغاء كافة الإجازات المقررة للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعمال ومنع الزيارات للمرضى، مع إصداره توجيهات حازمة للجميع بضرورة تكثيف تواجد رؤساء الأقسام الطبية وأعضاء هيئة التدريس داخل المستشفى لمباشرة سير العمل والتأكد من انتظامه من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الصحية على نحو من السرعة والدقة والكفاءة المطلوبة فى مثل تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.









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