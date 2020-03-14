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أخبار البلد

حسين زين لـ صدى البلد: عرض مناهج التعليم الأساسي على القنوات الإقليمية بدءا من غد

السبت 14/مارس/2020 - 10:29 م
حسين زين رئيس الوطنية
حسين زين رئيس الوطنية للإعلام
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حمادة خطاب
أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة قررت المساهمة بقنواتها في بث المناهج التعليمية للطلاب بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من غد الاحد 15 مارس 2020.

وقال رئيس الوطنية للإعلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه مجتمع الآن مع رؤساء القنوات الاقليمية لعرض المناهج الدراسية لطلاب التعليم الأساسي، إبتدائي وإعدادي وثانوي علي كافة القنوات الاقليمية بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بجانب دور القنوات التعليمية الثلاث في بث المواد التعليمية كما هي.

وتابع زين أنه بدءا من غد الاحد سيتم عرض الجداول الخاصة بالطلاب والبدء في بث المواد التعليمية للطلاب علي كافة القنوات الاقليمية.

يشار الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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