حسين زين لـ صدى البلد: عرض مناهج التعليم الأساسي على القنوات الإقليمية بدءا من غد

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة قررت المساهمة بقنواتها في بث المناهج التعليمية للطلاب بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من غد الاحد 15 مارس 2020.





وقال رئيس الوطنية للإعلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه مجتمع الآن مع رؤساء القنوات الاقليمية لعرض المناهج الدراسية لطلاب التعليم الأساسي، إبتدائي وإعدادي وثانوي علي كافة القنوات الاقليمية بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك بجانب دور القنوات التعليمية الثلاث في بث المواد التعليمية كما هي.





وتابع زين أنه بدءا من غد الاحد سيتم عرض الجداول الخاصة بالطلاب والبدء في بث المواد التعليمية للطلاب علي كافة القنوات الاقليمية.



