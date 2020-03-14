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رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد موعدا جديدا لإقامة مباريات يورو 2020

السبت 14/مارس/2020 - 10:46 م
يورو 2020
يورو 2020
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القسم الرياضي
كشفت صحيفة تيلجيراف البريطانية، عن اتجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلى تحديد موعد جديد لإقامة بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي كان مقررًا إقامتها شهر يونيو المقبل.


ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي، سيعرض على الدول الأعضاء، إقامة مباريات بطولة يورو 2020، في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري، بدلًا من تأجيلها إلى صيف 2021، خلال اجتماع سيتم الثلاثاء المقبل.


ويأتي هذا الاقتراح، بسبب إتاحة الفرصة إلى الاتحادات من استكمال مسابقاتها، بعدما أعلنت كافة الاتحادات عن إيقاف النشاط بعد تفشي يروس كورونا.


ويفضل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عد إقامة بطولة يورو 2020 صيف العام المقبل، حتى تتأقلم جميع المنتخبات على الموعد الشتوي الذي سيقام فيه بطولة كأس العالم 2022 في قطر.


وكان فيروس كورونا، انتشر في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، ليمتد إلى جميع بلدان العالم، مخلفًا وراءه عددًا كبيرًا من الإصابات والوفيات.

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