AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اقترح بناءه الحسن بن الهيثم في القرن الـ 13 .. خزان أسوان الحارس الأمين لمياه النيل

الأحد 15/مارس/2020 - 05:00 ص
خزان أسوان
خزان أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تواصل " صدى البلد " عرض سلسلة " لكل  اسم حكاية "، ونلقى اليوم الضوء على حكاية " خزان أسوان " العريق الذى تجاوز عمره الـ 120 عامًا.


" خزان أسوان " جاء التفكير فيه خلال القرن الثالث عشر الميلادى، حيث دعا عالم الرياضيات العربى الشهير الحسن بن الهيثم - المعروف في الغرب بـ Alhazen - من قبل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله لتنسيق الإستفادة من فيضان النيل ، وقد كان هذا هو أول تفكير فى إنشاء سد على النيل لحجز مياه الفيضان. 


وبعد أن استكشف الحسن بن الهيثم تلك المنطقة عند أسوان وإتساع النيل ، إقتنع بأن هذا العمل الكبير لا يمكن عمله فى ذلك الوقت. 


وخزان أسوان أو سد أسوان يختلف عن السد العالى حيث بدأ العمل فى إنشائه بمدينة أسوان جنوب مصر فى الفترة ما بين 1899 و 1906، وقام بوضع حجر أساسه الخديوى عباس حلمي الثانى ، وأفتتح في عهده ، ويبعد خزان أسوان 946 كيلومترًا عن قناطر الدلتا المعروفة بالقناطر الخيرية.


وكان سد أسوان القديم هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مُشيَّد في العالم آنذاك ، ثم تمت تعليته في عام 1912 ، ثم التعلية الثانية في عام 1926 ليقوم بحجز المياه أثناء فيضان النيل حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.  


ويبلغ طول الخزان 2141 متر وعرضه 9 أمتار به 180 بوابة، وهو مبني من حجر الجرانيت المتوافر بالمنطقة فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت ، وتم إستغلال المياه المندفعة منه لعمل محطتين للكهرباء ، هما محطة توليد أسوان الأولى و محطة توليد أسوان الثانية ، مع إنشاء طريق عليه يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية .

وأقرأ أيضًا :

فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1902.. افتتاح خزان أسوان بعد ثلاث سنوات تجهيزات.. صور

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منقذ مصر من السنوات العجاف والفيضان.. حكاية السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين.. صور

بها لوحة المجاعة.. جزيرة سهيل بأسوان جمال ساحر في أحضان الطبيعة.. صور

لكل اسم حكاية.. قرية أقليت في أسوان تاريخ ساحرعلى ضفاف النيل

بـ21.06 مليار دولار.. مشروعات أفريقية بأياد مصرية.. تعرف عليها

قناطر أسيوط .. بدأها الخديوي إسماعيل وانتهت في عهد عباس حلمي الثاني

ترشيحاتنا

بشرى سارة .. الصحة العالمية: علاج فعال لـ كورونا خلال أسابيع .. فيديو

رسميا.. إصابة زوجة رئيس وزراء إسبانيا بفيروس كورونا

الكويت: الحديث عن ضغوط مصرية غير صحيح.. وعلاقاتنا لها خصوصية

وائل جمعة يشيد بـ قرار الأهلي ويوجه رسالة لـ فرق الدوري المصري

بعد جلسة مع عبد الحفيظ.. إكرامي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. فيديو

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور ياسمين صبرى به.. نجمات يتنافسن بفستان التايجر

غادة عبد الرازق وفيفي عبده بالكمامة.. فيديو

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا