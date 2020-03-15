اقترح بناءه الحسن بن الهيثم في القرن الـ 13 .. خزان أسوان الحارس الأمين لمياه النيل

تواصل " صدى البلد " عرض سلسلة " لكل اسم حكاية "، ونلقى اليوم الضوء على حكاية " خزان أسوان " العريق الذى تجاوز عمره الـ 120 عامًا.





" خزان أسوان " جاء التفكير فيه خلال القرن الثالث عشر الميلادى، حيث دعا عالم الرياضيات العربى الشهير الحسن بن الهيثم - المعروف في الغرب بـ Alhazen - من قبل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله لتنسيق الإستفادة من فيضان النيل ، وقد كان هذا هو أول تفكير فى إنشاء سد على النيل لحجز مياه الفيضان.





وبعد أن استكشف الحسن بن الهيثم تلك المنطقة عند أسوان وإتساع النيل ، إقتنع بأن هذا العمل الكبير لا يمكن عمله فى ذلك الوقت.





وخزان أسوان أو سد أسوان يختلف عن السد العالى حيث بدأ العمل فى إنشائه بمدينة أسوان جنوب مصر فى الفترة ما بين 1899 و 1906، وقام بوضع حجر أساسه الخديوى عباس حلمي الثانى ، وأفتتح في عهده ، ويبعد خزان أسوان 946 كيلومترًا عن قناطر الدلتا المعروفة بالقناطر الخيرية.





وكان سد أسوان القديم هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مُشيَّد في العالم آنذاك ، ثم تمت تعليته في عام 1912 ، ثم التعلية الثانية في عام 1926 ليقوم بحجز المياه أثناء فيضان النيل حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.





ويبلغ طول الخزان 2141 متر وعرضه 9 أمتار به 180 بوابة، وهو مبني من حجر الجرانيت المتوافر بالمنطقة فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت ، وتم إستغلال المياه المندفعة منه لعمل محطتين للكهرباء ، هما محطة توليد أسوان الأولى و محطة توليد أسوان الثانية ، مع إنشاء طريق عليه يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية .

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