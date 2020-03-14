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أخبار العالم

أول تعليق من وزير التجهيز والنقل المغربي عقب إصابته بـ كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 11:48 م
وزير التجهيز والنقل
وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر اعمارة
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رحيم يسري
أعلنت السلطات المغربية إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والمياه عبد القادر اعمارة بفيروس كورونا المستجد.

وفي أول تعليق من الوزير المغربي على إصابته، قال اعمارة في منشور على فيسبوك: "شكرا لكل المتصلين للإطمئنان عن صحتي، لم أستطع الإجابة عن كل المكالمات والرد على كل الرسائل رغم رغبتي في ذلك".

وأضاف: "الحمد لله الأمور بخير، سنبقى أنا وزوجتي وابني ياسين في البيت مدة 14 يوما، وسأمارس مهامي عن بعد. شكرا لسؤالكم و لدعواتكم".

وأصيب الوزير المغربي بالفيروس عقب عودته من رحلة عمل رسمية في دول أوروبية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب نحو  18 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية  إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب وكل من مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وتونس والأردن.
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