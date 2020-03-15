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فن

أخبار الفن .. فارق العمر بين ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة .. فيديو جرئ لـ رانيا يوسف .. استفزاز محمد رمضان

الأحد 15/مارس/2020 - 12:13 ص
ياسمين صبرى واحمد
ياسمين صبرى واحمد ابو هشيمة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على افيش فيلم "ديسكو ديسكو" الذى شاركت فى بطولته. 

شهدت الساعات القليلة الماضية وتحديدا على مدار ثلاثة أيام تعرض 4 نجوم إلى إصابات بالغة كانت نتيجتها دخولهم المستشفى ولعل من أبرز هؤلاء النجوم أحمد فهمى ونيللى كريم. 

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو أثناء خضوعها لجلسة تصوير وذلك ُأثناء تواجدها فى مهرجان الاقصر للسينما الافريقية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

أثار كل من الفنانة ياسمين صبرى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جدلا واسعا بعد إعلانهما الخطوبة، وهو الأمر الذى كان قد تردد منذ عدة أشهر. 

أثار الفنان محمد رمضان، الجدل حوله واستفز الجمهور من جديد، بعدما قام بنشر صورة من داخل سيارته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

أثار كل من ياسمين صبرى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جدلا واسعا بعد إعلانهما الخطوبة، وهو الأمر الذى كان قد تردد منذ عدة شهور. 


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