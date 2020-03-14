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فن

من داخل سيارته .. محمد رمضان يستفز الجمهور بصور جديدة .. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 05:36 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
أثار الفنان محمد رمضان، الجدل حوله واستفز الجمهور من جديد، بعدما قام بنشر صورة من داخل سيارته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وانهالت التعليقات على الفيديو من قبل المتابعين، وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، حيث شجعه البعض ووصفه بـ "نمبر وان"، بينما انتقده البعض الآخر ورأى أنه نوع من الاستعراض الذي لا يتوقف عنه رمضان منذ بدايته وحتى الآن. 

يذكر أن طرح محمد رمضان، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "إنت جدع" وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".
من داخل سيارته .. محمد رمضان يستفز الجمهور بصور جديدة .. شاهد
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