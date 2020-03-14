من داخل سيارته .. محمد رمضان يستفز الجمهور بصور جديدة .. شاهد

وانهالت التعليقات على الفيديو من قبل المتابعين، وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، حيث شجعه البعض ووصفه بـ "نمبر وان"، بينما انتقده البعض الآخر ورأى أنه نوع من الاستعراض الذي لا يتوقف عنه رمضان منذ بدايته وحتى الآن.





يذكر أن طرح محمد رمضان ، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "إنت جدع" وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".



