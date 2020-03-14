مستشفى النجوم .. 4 مشاهير يتعرضون لإصابات بالغة فى 3 أيام

شهدت الساعات القليلة الماضية وتحديدا على مدار ثلاثة ايام تعرض 4 نجوم الى اصابات بالغة كانت نتيجتها دخولهم المستشفى ولعل من ابرز هؤلاء النجوم احمد فهمى ونيللى كريم.
أحمد فهمى :
طمأن الفنان أحمد فهمي، جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر أحمد فهمى صورا له مع الطبيب المعالج له وعلق قائلًا "الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا و انا بعمل العملية رغم مشاغله.
وتابع "بشكر البروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال .. ان شاء الله أكون فى مصر بكرة و هكمل شغل الأحد إن شاء الله".
يذكر أن الفنان أحمد فهمي، خضع لجراحة بالمريء، في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر منذ 3 أشهر.
ويعاني فهمي من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، حيث تُسبب له آلاما مبرحة طيلة الوقت.
نيللى كريم :
نشرت شركة "العدل جروب"، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، أظهر فيه لحظة إصابة الفنانة نيللي كريم، قبل أيام خلال كواليس تصوير مسلسلها الجديد "100 وش"، إذ تعرضت لحادث مروع أثناء ركوبها على دراجة نارية.
وعلقت الشركة على الفيديو: "الفنانة #نيللي_كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ١٠٠ وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله.. حمدلله على سلامتك يا نيللي".
وكانت الفنانة نيللى كريم تعرضت إلى إصابة أثناء تصوير مسلسلها الجديد "100 وش"، الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020 ودخلت على أثرها المستشفى.
وكشف الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات حالة الفنانة نيللي كريم الصحية، حيث أكد لـ "صدى البلد" أنها بخير وبصحة جيدة.
مسلسل "100 وش"، كان يحمل اسم "النصابين"، ويشاركها في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
نشوى مصطفى :
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، إصابتها بالرباط الصليبي بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.
وقالت نشوى من خلال حسابها الشخصي على "الفيسبوك": اتزحلقت على السلالم من المية وحالى رباط صليبى.. الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر.. الخلاصة الانسان ضعيف اوى .. الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض .. يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها .. يارب الحمد لله على لطفك بينا .. مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون".
وتابعت قائلة :"اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع .. ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى .. اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن .. اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين .. المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً .. دعواتكم".
حمو بيكا :
نشر مغني المهرجانات حمو بيكا ، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها على سرير داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وانهالت التعليقات على صورة حمو بيكا، الذي لم يكشف عن تفاصيل وعكته الصحية، وجاءت معظم التعليقات بشكل كوميدي: «كورونا؟»، حول الفيروس المستجد.
يأتي ذلك بعدما، تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لحفل خطوبة المغني حمو بيكا، وسط حضور الأهل والأصدقاء.