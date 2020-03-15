AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من حفتر لمنع كورونا من دخول ليبيا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
اتخذ قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قرارا عاجلا للوقاية من تفشي فيروس كورنا الجديد في ليبيا.

وبحسب "قناة ليبيا"، وجه حفتر تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية يكون على نفقة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

وعلى الطرف الآخر، أعلنت حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ في البلاد بإغلاق جميع الموانئ والمطارات.

وقال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، إن جميع المنافذ البرية والجوية سيتم إغلاقها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري وحتى إشعار آخر. وأضاف السراج في كلمة متلفزة: "يتوجب علينا اتخاذ حزمة منها إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع، بدءا من 20 مارس 2020".

وأصدر وزير الصحة بحكومة الوفاق سعد عقوب، توجيهات عاجلة لمديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظا على سلامتهم.

ووفق بيان للوزارة، أكد وزير الصحة أن الإجراء وقائيا، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية لتقليل الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات لمنع تسلل فيروس كورونا.

وأكد عقوب أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق جلسة المباحثات بين حفتر والسراج في روسيا

ألمانيا: الفوضى في ليبيا ستشكل عامل جذب للإرهاب

المفوضية الأوروبية: الطريق لا يزال طويلا لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا

ألمانيا تكشف موقف حفتر والسراج من المشاركة في مؤتمر برلين

السراج يعلن مشاركته في مؤتمر برلين

حفتر يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

ترشيحاتنا

اخبار الاهلي.. قرارات نارية.. وغلق فروع النادي بسبب كورونا.. وتعليق فايلر على توقف الدوري

شاهد .. شرطية شجاعة تقاتل أسدا مفترسا بيديها

أحمد موسى بعد العودة للشاشة: بفضل دعوات المصريين تجاوزت محنة صحية .. شاهد

نجل قيادى بالجماعة.. انتحار عنصر إخواني من أعلى عقار بالسويس

التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟

الطبيبة المرافقة لأول ضحية بـ كورونا تكشف كيف تعاملت مع الحالة

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

هل يمكن رؤية الجن؟.. تعرف على ٧ أماكن يحذر الصلاة فيها

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة