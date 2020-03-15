بعد تسجيل أول وفاة و524 إصابة بـ كورونا.. غصب في نيويورك لعدم غلق المدارس

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد لسيدة تبلغ من العمر 85 عاما، والتي كانت تعاني من مرض تنفسي كامل.





على جانب آخر، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن قرار مدينة نيويورك بعدم إغلاق المدارس والجماعات أثار حالة من الغضب الشديد بين أوساط المعلمين وأهالي الطلاب، خاصة وأن المدارس والكليات قد أغلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وقالت السلطات في تفسيرها للقرار المثير للجدل إن الهدف منه ضمان عدم ربط العاملين في مجال الصحة والطوارئ مع الأطفال في المنزل.





وأضافت الوكالة أن المعلمين والعديد من أولياء الأمور وبعض خبراء الصحة يقولون إن نيويورك ترتكب خطأ قاتلا من خلال استمرار استدعاء أكثر من 1.1 مليون طفل إلى المداري يوميا، في الوقت الذي تدعو فيه إلى الابتعاد عن التجمعات لوقف انتشار الفيروس.





بينما أمضت العديد من العائلات في أماكن أخرى من البلاد يوم السبت في وضع خطط متسارعة لمواجهة قرار المدينة.





وسجلت ولاية نيويورك 100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 524 شخصا.





ويشار إلى أن نيويورك لديها أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أكثر من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة.



