AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسجيل أول وفاة و524 إصابة بـ كورونا.. غصب في نيويورك لعدم غلق المدارس

الأحد 15/مارس/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد لسيدة تبلغ من العمر 85 عاما، والتي كانت تعاني من مرض تنفسي كامل.

على جانب آخر، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن قرار مدينة نيويورك بعدم إغلاق المدارس والجماعات أثار حالة من الغضب الشديد بين أوساط المعلمين وأهالي الطلاب، خاصة وأن المدارس والكليات قد أغلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت السلطات في تفسيرها للقرار المثير للجدل إن الهدف منه ضمان عدم ربط العاملين في مجال الصحة والطوارئ مع الأطفال في المنزل.

وأضافت الوكالة أن المعلمين والعديد من أولياء الأمور وبعض خبراء الصحة يقولون إن نيويورك ترتكب خطأ قاتلا من خلال استمرار استدعاء أكثر من 1.1 مليون طفل إلى المداري يوميا، في الوقت الذي تدعو فيه  إلى الابتعاد عن التجمعات لوقف انتشار الفيروس.

بينما أمضت العديد من العائلات في أماكن أخرى من البلاد يوم السبت في وضع خطط متسارعة لمواجهة قرار المدينة.

وسجلت ولاية نيويورك 100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 524 شخصا.

ويشار إلى أن نيويورك لديها أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أكثر من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في نيويورك الأمريكية

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في أمريكا

الفيروس يجتاح أمريكا.. ارتفاع جديد في عدد وفيات وإصابات كورونا

ارتفاع مخيف .. أمريكا تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا في ولايتين

بينهم مسئول كبير .. ارتفاع كبير بأعداد مصابي كورونا في نيويورك

تمديد عطلة الدراسة في الكويت.. وإغلاق جميع صالات السينما والفنادق

ترشيحاتنا

شاهد .. شرطية شجاعة تقاتل أسدا مفترسا بيديها

اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

بعد جلسة مع عبد الحفيظ.. إكرامي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. فيديو

طرد راكبة من طائرة لاعتراضها على سعال وبصق مسافر .. فيديو

تحطم سيارة زوجة محمد الشناوى في حادث سير

وزيرة الصحة تقدم نصائح ذهبية للمصريين لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»