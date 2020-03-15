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تعليم

للحد من انتشار كورونا.. إغلاق 85 مركزا تعليميا بالقليوبية.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 08:43 ص
حملات اغلاق السناتر
حملات اغلاق السناتر التعليمية
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إبراهيم الهوارى

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حملة تم خلالها إغلاق عدد من المراكز التعليمية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأسفرت الحملة عن إغلاق 85 مركزا تعليميا بعدد من مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ومنع التجمعات خلال الفترة الحالية.


وناشدت محافظة القليوبية المواطنين الحفاظ على أبنائهم، واستغلال فترة تعطيل الدراسة فى المراجعة بالمنزل، وعدم التواجد في التجمعات أو المولات حرصا على الصحة العامة.

للحد من انتشار كورونا.. إغلاق 85 مركزا تعليميا بالقليوبية.. صور
للحد من انتشار كورونا.. إغلاق 85 مركزا تعليميا بالقليوبية.. صور
للحد من انتشار كورونا.. إغلاق 85 مركزا تعليميا بالقليوبية.. صور
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