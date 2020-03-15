الأوقاف الكويتية: إلغاء جميع الدروس والفعاليات الرمضانية بسبب كورونا

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي، عن إلغاء الوزارة لجميع الفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).





وقال عمادي - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إنه تقرر إغلاق المراكز الرمضانية، الدروس، واستضافة القراء من خارج الكويت، مشيرا إلى أن الصلوات - في حال اتخاذ قرار بعودتها - ستكون في الحدود التي تضمن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.





وشدد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، على أن أمن وسلامة المجتمع الكويتي، يأتي على رأس أولويات الدولة، واهتمامات القيادة السياسية.



