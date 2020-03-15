لمواجهة كورونا.. الكويت تعلن عن تجهيز 3 مراكز للحجر الصحي الشامل

دعت السلطات الكويتية،مواطنيها، إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعدما ضرب العالم في معظم مناطقه، وفق ما ذكرت صحف كويتية.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، إنه تم تجهيز 3 مراكز للحجر الصحي هي المخصصة للحجر في الكويت.





و أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 112 إصابة مؤكدة بكورونا الجديد في الكويت.





ولفت إلى أن 9 أشخاص تعافوا من الفيروس، وتم تسجيل 8 حالات جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية في الكويت.





وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن إجمالي الذين خرجوا من الحجر الصحي في الكويت 324 شخصًا، منذ بداية اكتشاف الفيروس الذي أتى من إيران.





وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا ليصل عدد المتعافين إلى 9 أشخاص.



