شادي محمد يوجه نصيحة لـ إدارة الأهلي بشأن التجديد لثلاثي الفريق

وجه شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة القلعة الحمراء، بشأن تجديد بعض عقود لاعبي الفريق.
وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية:" أحمد فتحي هو قلب الأسد في الأهلي، وأتمني أن يختم حياته في الأهلي وأن يتم التجديد له".
وأضاف شادي محمد:" نفس الأمر ينطبق على وليد سليمان، وحسام عاشور صاحب التاريخ الكبير مع الأهلي، والذي يلعب مع الفريق، بمنتهي الروح والإخلاص".
وتابع شادي محمد:" شريف إكرامي حارس كبير ولكنه هو الذي يحدد مصيره، وأتمنى أن أراه في الملاعب من جديد".
يذكر أن شريف إكرامي أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.