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رياضة

شادي محمد يوجه نصيحة لـ إدارة الأهلي بشأن التجديد لثلاثي الفريق

الأحد 15/مارس/2020 - 10:22 ص
شادي محمد
شادي محمد
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محمد سعيد
وجه شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة القلعة الحمراء، بشأن تجديد بعض عقود لاعبي الفريق.

وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية:" أحمد فتحي هو قلب الأسد في الأهلي، وأتمني أن يختم حياته في الأهلي وأن يتم التجديد له".

وأضاف شادي محمد:" نفس الأمر ينطبق على وليد سليمان، وحسام عاشور صاحب التاريخ الكبير مع الأهلي، والذي يلعب مع الفريق، بمنتهي الروح والإخلاص".

وتابع شادي محمد:" شريف إكرامي حارس كبير ولكنه هو الذي يحدد مصيره، وأتمنى أن أراه في الملاعب من جديد".

يذكر أن شريف إكرامي أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.
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