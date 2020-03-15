بعد ارتفاع الإصابات بـ كورونا.. الجزائر تدرس وقف الرحلات الجوية إلى أوروبا

أعلنت الجزائر اليوم الأحد، أنها تدرس قرار وقف الرحلات الجوية إلى أوروبا سعيا لاحتواء فيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة،أن الحكومة تدرس وقف الرحلات الجوية مع أوروبا.





وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا في الجزائر.





وأوضح جراد أن الفيروس أصبح منتشرا في البليده بوفاريك والعاصمة.





وأعلن جراد، خلال تصريحه اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 45 حالة مؤكدة بالإضافة إلى 3 وفيات.





وأضاف جراد أنه "تم أخذ كل الإجراءات اللازمة على مستوى كل المستشفيات للتصدي لانتشار هذا الفيروس"؛ مؤكد أن جميع المعدات اللازمة متوفرة.



