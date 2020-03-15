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توك شو

تعرف على.. مخاطر العزل السيئ لأسطح وحوائط المنازل وأفضل الطرق

الأحد 15/مارس/2020 - 11:51 ص
تقنية عزل الاسطح
تقنية عزل الاسطح
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فرح علاء الخولي

قال علاء محمد، صاحب شركة مقاولات، إن هناك مظاهر للعزل السيئ سواء للاسطح او الحوائط بالمنزل وتظهر في اماكن الجراجات والاسطح، فيجب عمل معالجة لتلك المناطق الضعيفة من خلال وضع المواد العازلة عليها وتركها تجف تمامًا.

وتابع علاء محمد، خلال  في برنامج صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن مواد العزل هي تتكون من مجموعة من الالياف، ولكن تقنية العزل ليست تكمن في مكوناتها فقط وانما في كيفية وضع العامل (الفني) لها.

ونظرًا لموجة الطقس السيئ التي ضربت مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات، مع الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

 

وقد اشتكى كثيرون من ضعف الأسطح الخشبية وتشققها، وفي بعض الأحيان سقوطها، ويحتار العديد في كيفية حمايتها من الأمطار.

فنهاك مجموعة من أفضل أنواع العزل المائي لحماية الأسطح الخشبية للمنازل من مياه الأمطار.

- يمكنك استخدام بعض الألواح المعدنية على السقف والخرسانة، ما تساعد على منع تسرب المياه.

 

- استخدام أجزاء من الخشب عن طريق تقطيعه ووضعه على أسطح المنزل، حيث إنه يمتص مياه الأمطار ويحجب دخولها إلى المنزل.

 

- يمكنك حماية أسطح منزلك من خلال مادة "البتومين"، وهي عبارة عن مادة سائلة يتم وضعها بسهولة لتغطية جميع الشقوق وأسطح المنازل، وتعمل على عزل الرطوبة والمياه.

 

- البولي يوريثين من طرق حماية الأسطح وهي مادة تستخدم للعزل الحرارى والمائي، وهى من أفضل انواع العزل التي تحمي الأسطح.

 

- طريقة العزل المائي باستخدام ألواح الإسمنت من أكثر مواد العزل تساعد في الحفاظ على أسطح المنازل، وتساهم في عزل مياه الأمطار.

 

- استخدام مادة الأسفلت المطاطي في العزل المائي للأسطح لمقاومة الرطوبة والتشققات التي تسببها مياه الأمطار، كما أنه يعزز من قوة المباني.

 

- طلاء البوليمر، حيث إنه طلاء رقيق يتكون من طبقتين ويتم استخدامه عن طريق رشه على الأسقف، فهو يساعد على امتصاص مياه الأمطار وعزلها. 
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