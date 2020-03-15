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أخبار البلد

وزير الري يتفقد آثار ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر

الأحد 15/مارس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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 تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مصرف بحر البقر بشمال محافظة الشرقية فى ظل حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة خلال الفترة الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي نتج عنه ازدحامات بجميع المجاري المائية وارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العاطى توجه في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والسيد المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والسيد المهندس محمد صالح - نائب رئيس مجلس الإدارة للوجه البحري، والسيد المهندس محمد عبدالمنعم - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا - إلى موقع ك (43.00) على مصرف بحر البقر (كوبري أبو شمسية) حيث تلقى سيادته بالأمس بيان عن حالة منسوب المياه بمصرف بحر البقر والذي ارتفع بزيادة حوالى 60٪؜ من سعة المصرف الطبيعية عن المعدل الطبيعي نظرًا لاستقبال مصرف بحر البقر التصرفات العالية الواردة من المصارف الرئيسية بإقليم صرف شرق الدلتا و بخاصة مصرف بلبيس الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي لمحافظات (القاهرة الكبرى - الشرقية والتي استقبلت شبكاتها تصريف مياه الأمطار بالمدن على مدار فترة هطول الأمطار، نتج عن ارتفاع المناسيب المفاجئ بمصرف بحر البقر حدوث قطع للجسر بالبر الأيمن ك (46.500) بسبب طبيعة التربة الرملية بالمنطقة .

وتجدر الإشارة إلى أنه تلاحظ قيام العديد من الأهلى ببناء منازل مخالفة بحرم المصرف فى الخفية بين المصرف والجنابية وأنه بزيادة منسوب المياه فوق القدرة الاستيعابية للمصرف أدت إلى غرق تلك المنازل ويرجع ذلك أيضا إلى ارتفاع منسوب المياه ببحيرة المنزلة 

وتم التوجيه بتشغيل محطات السلام والعمل على تخفيض منسوب المياة بالمصرف وإعادة تأهيل الجسور المنهارة.

وجدير بالذكر أنه تم السيطرة على ارتفاع المناسيب بمصرف البطس بالفيوم ومصرف حادوس بمحافظة الشرقية، وأيضا ترعة الصف بالجيزة وكذلك مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف وخلال ٢٤ ساعة سيتم السيطرة على ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار المتابعة على مدار الساعة والتدخل الفوري حال حدوث أي مشكلة أو تلقي أي بلاغ  وتواجد المعدات اللازمة وبتواجد المختصين لترميم الجسور.
وزير الري يتفقد آثار ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر
وزير الري يتفقد آثار ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر
وزير الري يتفقد آثار ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر
وزير الري يتفقد آثار ارتفاع المناسيب بمصرف بحر البقر
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