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أخبار العالم

بسبب كورونا.. آل الشيخ: إغلاق مساجد السعودية وإيقاف صلاة الجمعة إذا لزم الامر

الأحد 15/مارس/2020 - 11:55 ص
وزير الشئون الاسلامية
وزير الشئون الاسلامية في السعودية
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على صالح
رجح وزير الشئون الإسلامیة والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطیف آل الشیخ، غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة في مدن المملكة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، تفاديا لنشر فيروس كورونا.

وقال "آل الشیخ"، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، إن القرارات التي اتخذت تنبع من الحرص والحفاظ على صحة المصلين، وتعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية. 

وصدر اليوم التعميم من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة، وذلك في شأن الجوامع التي يلاحظ فيها ازدحام المصلين في صلوات الجماعة درءا لتسجیل أي حالة إصابة بفیروس "كورونا الجديد" في أي مسجد من مساجد المملكة.

وشدد وزير الدعوة والإرشاد السعودي على أن حكومة المملكة تتخذ التدابیر والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

واكد أن أھل العلم يرون وجوب عدم ذھاب المصاب بمرض معدٍ إلى المساجد سواء لصلاة الفروض أو لصلاة الجمعة، وذلك حتى لا ينقل العدوى للمصلین.

 كما يجوز لأي شخص خاف على نفسه من الإصابة أن يصلي في بیته.

ووصف "آل الشيخ" الأئمة الذين لم يلتزموا بتعلیمات الوزارة بالمقصرين والمذنبین، وحذرھم من الحساب والوقوع تحت طائلة المسئولیة.

وأشار إلى توجیه وزارة الدعوة والشئون الإسلامية للمؤسسات في المملكة التي تقوم بنظافة المساجد بتوفیر المعقمات والمطھرات ووسائل النظافة، مشیدا بتعاون المواطنین الكبیر للحد من المرض.
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