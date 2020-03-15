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منوعات

تعرف على فن تشكيل المعادن وتحويل النحاس إلى تحف فنية.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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احمد قطب - ايهاب اشرف
فن تطويع الخامات المعدنية في تشكيلات تجمع بين الجانبين الجمالي والوظيفي، ومنذ أن توصل الإنسان الى اكتشاف المعادن، وهو يحاول استغلالها في استخدامات متنوعة في حياته اليومية ، وقد تطورت هذه الاستخدامات مع تطور الإنسان حتى أصبحت عنصرًا أساسيًا يلي العديد من احتياجاته .

وتعتبر صناعة الحديد وفنون المعادن المختلفة من أهم فنون الحضارة، فالإنسان قديما كانت له خبرات وتقاليد فنية، وفي سعينا للمعرفة من خلال دراستنا للحضارات القديمة نجد في حضارة مصر وآثارها ما يدلنا الفنان أو الصانع المصري في كل العصور قد استعمل الخامات المعدنية الموجودة بكثرة هائلة في صحاري مصر وجبالها ، وذلك في تشكيل رائع وصياغة بديعة .

ورصدت عدسة صدي البلد ، طريقة تشكيل بعض المعادن باستخدام المخرطة وتحويل المعادن إلى تحف فنية.

 في البداية يقول محمد عصام صاحب احد اصحاب ورش تصنيع المعادن هي مهنة مرهقة وتحتاج إلى عقل وقوة ومهارة في استخدام المخرطة ويتم تشكيل جميع انواع المعادن سواء كان نحاس او صاج او حديد او ألومنيوم باستخدام الاسطمبات الموجودة .

وأضاف عصام، انه يقوم بعمل اباجورات الإضاءة المصنوعة من النحاس بالاضافة الي أطباق الديكور ذات الطابع الأثري وبونبنيرة الشيكولاتة وبعض الأشكال الأخرى التي تستخدم كتحف فنية .

وأشار محمد عصام، إلي انه يتم تشكيل المعادن باستخدام الاسطمبات والمسائل حيث بيكون النحاس خام علي شكل دائري بيتم تثبيته علي الاسطمبة في المخرطة ثم يتم تشكيل النحاس باستخدام المسائل المعدة للتشكيل، موضحا ان الزمن المستغرق لعمل كل قطعة بيختلف علي شكل القطعة الفنية وحجمها .

وتابع انه بعد تشكيل القطعة الفنية علي المخرطة بيتم نقشها عن طريق النقاش الذي يقوم بزخرفتها ثم تفنيشها .
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