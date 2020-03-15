الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

أعلنت الأردن، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الصحة، سعد جابر، أنه تم اكتشاف ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.





وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن إحدى الحالات الست تعود لمواطن أردني قادم من بريطانيا، ومن بين الإصابات أيضا أربعة سياح فرنسيين؛ إلا أن الإصابة السادسة بكورونا لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية قادمة من مصر.





ولفت "جابر" إلى أنه تم إجراء 250 فحصا أمس، السبت، أثبتت خلو أصحابها من فيروس كورونا.





وشدد العضايلة على أن القانون سيتم تنفيذه على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع؛ معربا عن أمله في أن تخف العدوى بعد أسبوعين، موضحا أنه في هذه الحالة سيتم اتخاذ القرار المناسب.





بدوره، قال وزير الصحة إن هناك تنسيقا مع وزارة الصناعة والتجارة لاتباع الإجراءات الصحية اللازمة بالمصانع والمولات.



