على خطى محمد رمضان وحمو بيكا.. عمر كمال يستعرض سيارته المرسيدس.. صور

على خطى محمد رمضان وحمو بيكا، نشر المطرب عمر كمال
صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر عمر كمال مستعرضًا سيارته المرسيدس من على كوبرى ستانلي بمحافظة الإسكندرية.
وتفاعل عدد كبير من متابعي عمر كمال
مع الصور وجاءت أبرز التعليقات: مبقتش تتصور من غير العربية , ربنا يزيدك , أحلى صوت .
من ناحية أخرى تردّدت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بارتباط مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة.
وانضم المطرب عمر كمال لمسلسل "ولاد إمبابة" ووقع العقد مع المنتجين بلال صبرى وعمرو ماندو.
من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".
وقال باسم عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ما تردّد لا أساس له من الصحة وأن الصورة مجرد مقابلة في مكان عام فقط لا غير.