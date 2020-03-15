على خطى محمد رمضان وحمو بيكا.. عمر كمال يستعرض سيارته المرسيدس.. صور

ظهر عمر كمال مستعرضًا سيارته المرسيدس من على كوبرى ستانلي بمحافظة الإسكندرية.

تردّدت بعض الأنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بارتباط مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة. من ناحية أخرى





وانضم المطرب عمر كمال لمسلسل "ولاد إمبابة" ووقع العقد مع المنتجين بلال صبرى وعمرو ماندو.





من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".



