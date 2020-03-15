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أخبار البلد

المحامين يلجأون للكمامات لمواجهة كورونا في انتخابات النقابة

الأحد 15/مارس/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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حمادة خطاب - شيماء عبد السلام - عدسة : هدير عبدة
وزع عدد من مؤيدي المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، عدد من الكمامات علي الناخبين، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسط الحشد للانتخابات، فيما قام عدد من الموجودين بإرتداء الكمامات وسط تواجد العشرات داخل صوان الانتخابات. 

وأدلى سامح عاشور نقيب المحامين، في انتخابات مجلس النقابة، المقامة اليوم الأحد، وذلك باللجنة رقم 1 الأزبكية، والمنعقدة بمقر النقابة العامة في رمسيس. 

يشار إلى أن "عاشور"، ناشد أمس، كافة المحامين بالمشاركة في الانتخابات حتى تكون نتائجها معبرة عن إرادتهم، معربا عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، لرفع رايات النقابة وتقديم نموذج لانتخابات نزيهة وشريفة.

وأوضح "عاشور"، أن الانتخابات تجرى في وجود عضو من النيابة الإدارية يساعده موظف من ذات الجهة بكل لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسيكون الفرز وإعلان النتائج في ذات مقر اللجنة، ثم ترسل النتائج للجان العامة لإعلان النتيجة النهائية.

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية ، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.

وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، محكمة مصر الجديدة 42 لجنة، جنوب القاهرة 24 لجنة، القاهرة الجديدة 21، حلوان 15، شمال الجيزة 21، جنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، جنوب سيناء لجنتين، بورسعيد 4 لجان، الإسماعيلية 4، السويس 3، دمياط 7، جنوب القليوبية 15، شمال القليوبية 9 لجان، المنوفية 16، طنطا 11، المحلة الكبرى 9 لجان، شمال الشرقية 11، جنوب الشرقية 16، كفر الشيخ 14، شمال الدقهلية 8، جنوب الدقهلية 16، شمال البحيرة 14، جنوب البحيرة 10، شرق الإسكندرية 30، غرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.
المحامين يلجأون للكمامات لمواجهة كورونا في انتخابات النقابة
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