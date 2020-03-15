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فن

شاهد.. ماذا تفعل أمل عرفة داخل الحجر الصحي ؟

الأحد 15/مارس/2020 - 03:33 م
أمل عرفه
أمل عرفه
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة السورية أمل عرفة، جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أمل عرفة في الصورة وابنتها تحملها وتلهو معها وعلقت على الصورة قائلة: "هيك عم نعمل خلال الحجر الصحي طبخ ولعب وعشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني". 

وتخوض الفنانة أمل السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز،  ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالعزيز، عباس النوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، مهيار خضور، مالك محمد، حسام الشاه.

وتدور أحداث العمل في دمشق فترة الستينيات، فيما يعود سبب تسمية العمل بشارع شيكاغو نسبة إلى شارع حقيقي دمشقي كان موجودا بجانب سينما الأهرام وكان معروفا بتلك الفترة بأنه مركز يجتمع فيه المثقفون والمهتمون بالموضة.

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