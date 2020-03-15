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حوادث

الداخلية: إعادة فتح طريق الكريمات الشرقي من المنيا لـ بني سويف

الأحد 15/مارس/2020 - 04:59 م
طريق صحراوى
طريق صحراوى
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عودة الحركة المرورية على طريق الصحراوي الشرقي المنيا باتجاه بني سويف، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ 

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