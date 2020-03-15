بعد غلق صالات الجيم .. كيف تحافظ على لياقتك البدنية من المنزل؟

يتزايد انتشار الأوبئة و الأمراض حول العالم بشكل كبير، ونتيجة لذلك تم تعليق المدارس وغلق صالات الجيم، والعديد من الأماكن التي يمكن أن تتسب فى انتقال العدوى بين الأشخاص.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "move it monday" إليكم أبرز الخطوات للحفاظ على اللياقة البدنية...









مشاهدة فيديوهات التمرين

يساعدك مشاهدة الفيديوهات على الكثير من المرونة ، حيث يمكنك القيام بها فعليًا في أي مكان ، بدون معدات أو صالة رياضية للحفاظ على لياقتك البدنية.





المشي قدر الإمكان

يعد المشي هو التمرين الأكثر سهولة، وذلك من خلال ركن السيارة بعيدًا للمشي أو، التحرك دون العربة لشراء بعض الأشياء، فالمشى يساعد على التخلص من الدهون، ونزول الوزن بشكل صحى وسليم.





صعود السلم

يساعدك صعود السلالم، بشكل مستمر على إحداث فروق جيدة فى الوزن وشكل الجسم الذى تريده، بإلإضافة إلى أعداد القليل من التمرين فى المنزل، كما يعد صعود السلالم من أكثر التمارين التى تعمل على حرق السعرات الحرارية.





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شراء بعض معدات اللياقة البدنية الأساسية فى المنزل

يمكن استخدام الدمبل الخفيف وكرة الاستقرار وحبل القفز لتمرينات رياضية رائعة فى المنزل، وإذا كنت لا تستطيع شراء المعدات فيمكنك استخدام بعض الأشياء التى تتواجد فى المنزل ذات وزن ثقيل.





تناول الطعام الصحى