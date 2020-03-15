للسيدات الحوامل .. تجنبي الإصابة بـ فيروس كورونا بـ هذه الطرق

health line عن مجموعة نصائح للوقاية من فيروس كورونا عند الحامل: بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من البلاد وإصابة البعض في مصر، اتجه كثير من الأشخاص لتوخي الحذر، وتناول الاطعمة الصحية لتقوية الجهاز المناعي، ورغم وجود عدد من الأبحاث العلمية التي تساعد على طمأنة السيدات الحوامل بوجود نسبة ضئيلة على إصابتهم بـ فيروس كورونا ، كشف موقع





- تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية تساعد على تقوية الجهاز المناعي مثل فيتامين ب وفيتامين س.

- شرب كوب من مغلي الكمون لأنه مفيد لصحة الحامل ويحمي من الإصابة بنزلات البرد.

- غسل الأيدي باستمرار مع العناية الشخصية.

- تنظيف المنزل والاسطح والبعد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب السوائل الصحية التي تساعد على حماية الجسم من الفيروسات مثل الليمون.

- شرب كميات كبيرة من المياه لتنظيف الجسم من الميكروبات.