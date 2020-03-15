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أخبار العالم

وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ 6000 شخص

الأحد 15/مارس/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم ليخترق حاجز الـ 6000 شخص، بعد ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".


وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم إلى 6036 شخصا، بعد وفاة 106 في إسبانيا.


كما ارتفع عدد المصابين في العالم إلى 159 ألفا و844 شخصا.


في حين أن الصين لا تزال الدولة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات بواقع  3199 شخصا، فإن الوباء ينتشر الآن بسرعة أكبر في أوروبا، بواقع 1907 حالة وفاة في الدولة الأكثر تضررا في القارة، إيطاليا.
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