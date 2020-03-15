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أخبار العالم

رغم إصابته بـ كورونا.. نائب رئيس إيران يحضر اجتماع الحكومة.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ظهر إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني للمرة الأولى بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.


ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية صورة لجهانجيري أثناء حضوره اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس روحاني.


وكانت إيران أعلنت إصابة جهانجيري بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي.

وقال مكتب إسحق جهانجيري إنه عاد لمواصلة مهام عمله بعد تعافيه الكامل من الفيروس، وذلك خلال مدة أقل من 5 أيام منذ الإعلان عن إصابته.

ووصل عدد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران إلى 13938 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 724 شخصا.

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